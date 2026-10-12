Rund um das Veldenzschloss
Herbstmarkt in Lauterecken zieht Besucher magisch an
Eine Veranstaltung für die ganze Familie: Auch Oma und Opa genossen den Markt mit ihren Enkeln.
Eine Veranstaltung für die ganze Familie: Auch Oma und Opa genossen den Markt mit ihren Enkeln.
Andrea Brand

Handwerk, Pfälzer Spezialitäten und Spielspaß für Kinder machten den Herbstmarkt in Lauterecken zum regionalen Treffpunkt. Ein kurzer Regenschauer konnte die gute Stimmung nicht trüben.

Lesezeit 1 Minute
Am Sonntag fand rund um das Veldenzschloss in Lauterecken der Herbstmarkt statt. Veranstalter waren die Stadt Lauterecken und der Verein „Wir lieben Lauterecken e. V.“.Viele Besucher schlenderten über den Markt. Die Stimmung war entspannt, auch weil die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet hatten und sich der Markt mit dem Einkauf verbinden ließ.
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