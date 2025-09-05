Die Diskussion um die Johanniskirmes, die in diesem Jahr auf das gleiche Wochenende wie das Felketurnier fiel, hielt im Bad Sobernheimer Stadtrat Einzug.

Mit ihrem im Vorfeld gestellten Antrag „Rückzahlung der Standgebühren zur Johanniskirmes 2025 an die städtischen Vereine SFC 2015 und die AWO“ erlitt die SPD-Fraktion im Stadtrat eine herbe Niederlage.

„Solch ein Antrag ist zum Fremdschämen“, brüskierte sich Jörg Maschtowski (CDU) und lehnte eine „Lobbypolitik“ gegenüber gewerblichen Betreibern, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, ab. Laut Satzung sind 12,50 Euro pro Quadratmeter Standgebühr zu zahlen, das Standgeld deckte weniger als die Hälfte der Kosten. Fakt seien aufgrund von Befragungen mehrere Gründe: das Brückentagswochenende, das HSV-Felketurnier als Parallelveranstaltung, die Hitze und eine kürzere Verweildauer von Jugendlichen.

Der anwesende HSV Vorsitzende Michel Schneider sagte für das Jahr 2030 eine weitere Kollision von Johanniskerb und HSV Turnier voraus: „Das ist für keinen von Vorteil“, sagte er. Bei einer Verlegung fehlten dem Felketurnier allerdings bis zu 20 Prozent der Vereine.

Axel Hill (CDU) konstatierte, dass beide Vereine Sonderrechte genießen und von der SPD hofiert werden. Er berichtete, dass nach den Worten von Ralf Leonhard (Schaustellerverband) die Johanniskerb unrentabel und ein Sanierungsfall sei, weil dem Kirmeswirt Einnahmen fehlten und dem Wirt die beiden Plätze zugeschlagen werden sollten.

40.000 Euro für Lichtinstallation?

Diese Argumentation konterte Michael Greiner (SPD) und redete sich in Rage bezüglich Forderungen „eines Herrn Ralf Leonhard“ mit einem Soft-Eis-Stand: „Das ist ein falscher Zungenschlag. Wir waren froh, dass die Vereine und ehrenamtliche Helfer über Jahre die Kerb unterstützten und retteten. Muss man beschimpft werden, wenn man ehrenamtlich unterwegs ist? Das ist starker Tobak. Wir diskutieren hier über 250 Euro, im nächsten Tagesordnungspunkt stehen jeweils 40.000 Euro Kosten für die Beleuchtung einer Immobilie auf der Agenda“, kritisierte Greiner lautstark.

Diesen Grundsatzbeschluss über die Umsetzung eines Licht-Kunst-Parcours im Programm „Lebendige Zentren-Künstlerische Beleuchtung“ verwies der Stadtrat einstimmig in den Bau- oder Gesellschaftsausschuss und dann zurück in den Stadtrat.

Marumpark bekommt Stromanschluss

Im Rahmen des ZIZ-Förderprogramms (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) genehmigte der Stadtrat zwei Stromanschlüsse am Gebäude der VG-Verwaltung und im Marumpark. Kosten 17.903 Euro, die Firma Will gab das günstigste Angebot ab.

3.350 Euro plus eine Sponsoring-Leistung der RWE von 1000 Euro wurden für „Tanz im Park“ vereinnahmt. Namentlich wurden zwei Dutzend Spender verlesen, die für die Mattheiser Sommer-Akademie insgesamt 17.130 Euro gespendet hatten, acht Firmen erbrachten Sponsoring-Leistungen von umgerechnet 21.500 Euro. Das Volumen des Etats der MSA beläuft sich auf etwa 250.000 Euro, ergänzte Organisationsleiterin Anke Wiechert am Rande der Sitzung. Der Stadtrat benannte die Vertreter des Planungsverbandes „Konversionsmaßnahme Dörndich“ und der „Konversionsmaßnahme Pferdsfeld“ und stimmte offen ab. Die acht Zuhörer taten anschließend vor dem Bürgerhaus lebhaft und laut ihre Meinung kund über die Stadtratssitzung.