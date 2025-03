Helmut Schmidt tritt für die SPD in der VG Rüdesheim an

Ortsbürgermeister kann er, das hat Helmut Schmidt (SPD), der bei der Kommunalwahl 2024 zum dritten Mal in Folge für das Amt in seiner Heimatgemeinde Waldböckelheim gewählt wurde, hinlänglich bewiesen. Bei der im Juni anstehenden Neuwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Rüdesheim tritt er als Herausforderer von Amtsinhaber und Christdemokrat Markus Lüttger an.

Kommunalpolitisch erfahren

Seit 2009 ist Helmut Schmidt Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und genau so lange gehört er auch dem Gemeinderat an. Für das Amt des Ortsbürgermeisters wurde er erstmals 2014 gewählt, seitdem ist er auch Mitglied des Verbandsgemeinderates. 2019 wurde der 56-Jährige, der verheiratet und Vater von zwei Kindern ist, als Ortsbürgermeister wieder gewählt und übernahm im VG-Rat das Amt des Fraktionssprechers. Dort vertrat Schmidt mit seiner Fraktion nachhaltig die Position, die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister in den Gemeinden mit Kindertagesstätten durch die Übertragung der Betriebsträgerschaft an die VG zu entlasten.

Beruflich ist Helmut Schmidt als Großkundenmanager bei einem großen deutschen Kommunikationsunternehmen tätig. In Waldböckelheim mit seinen über 2200 Einwohnern hat er bereits etliche Projekte wie das Gewerbegebiet an der B41 vorangetrieben. Aktuell ist er mit dem Gemeinderat mit den Planungen für die neue Wald-Kita beschäftigt, die noch in diesem Jahr öffnen soll. Außerdem wurde für die Umsetzung des Neubaus einer Groß-Kita eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) gegründet. Im Waldböckelheimer Wald auf dem gemeindeeigenen Zollstock wird ein Windpark entstehen, der von der Gemeindeverwaltung vorbereitet wurde.

Wählern eine Alternative bieten

Ein Augenmerk der Ortspolitik liegt auf dem Dorfkern, für den ein Sanierungsgebiet beschlossen wurde, was Hausbesitzern einen Zuschuss bei Sanierungsvorhaben ermöglicht. Seine Kandidatur für die Position des Verbandsgemeindebürgermeisters ist dem Kommunalpolitiker ein wichtiges Anliegen. Die SPD als eine Partei der Mitte sollte bei diesen Gelegenheiten Flagge zeigen, ist Schmidt überzeugt. Auf jeden Fall sollte man die Chance nutzen, der sozialdemokratischen Politik auf Ebene der Verbandsgemeinde, früher durch den bereits verstorbenen Altbürgermeister Wolfgang Ginz geprägt, wieder zu Farbe zu verhelfen. „Es ist wichtig, dass die Wähler eine Alternative haben, noch besser wären drei Kandidaten“, unterstreicht Schmidt.

Was die Verwaltung angeht, sieht er Rationalisierungspotenzial bei internen Abläufen zwischen den Gemeinden und der VG durch mehr Digitalisierung. Das würde den Personaleinsatz reduzieren und entspräche den aktuellen EU-Vorgaben. Was man nach seinem Dafürhalten prüfen könnte, wären die Größeneinheiten bei den kommunalen Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbetrieben. Durch Zusammenlegung beispielsweise von drei kommunalen Versorgern wie den Werken der VG Nahe-Glan, Rüdesheim und der Trollmühle würden sich Synergien ergeben. Das würde auch die stetig wachsende Konkurrenz der Verwaltungen um Fachkräfte entspannen.