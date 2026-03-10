Porträt zur Landtagswahl 2026
Helmut Martin will zum zweiten Mal ins Landesparlament
Helmut Martin mitten in seiner Heimatstadt Bad Kreuznach. Zu seiner Arbeit als Politiker gehöre vor allem eins, sagt er: "Man muss die Menschen mögen."
Rainer Gräff

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Dann will es auch Helmut Martin wissen, der im Wahlkreis 17 für die CDU kandidiert und seinen Parlamentssitz verteidigen möchte.

Lesezeit 3 Minuten
In der Morgenkälte auf Bahnhöfen oder vor Werkstoren Frühstück und Informationen verteilen, einen Tag auf dem Bauernhof, in der Backstube oder bei der Feuerwehr mithelfen, bis in die Nacht bei Podiumsdiskussionen oder mit Parteipromis auftreten, stundenlang an Wahlständen stehen oder in der Stadt und auf den Dörfern Gespräche suchen: Das ist momentan das Leben eines Mannes, der Politiker ist und Parlamentarier bleiben möchte.

