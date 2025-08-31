Er sammelt alle Neuigkeiten in Bockenau, fasst sie schriftlich zusammen, ob Anekdoten oder Statistiken, und daraus werden historische Dokumente. Die Gemeinde schätzt ihren ehrenamtlichen Chronisten Helmut Mahle.

In der Landeshauptstadt Mainz gibt es einen Stadtschreiber, der sogar mit Privilegien ausgestattet ist. Ihm wird etwa eine Stadtschreiberwohnung zur Verfügung gestellt. Die 1300-Einwohner zählende Weinbaugemeinde Bockenau kann sich glücklich schätzen, in der Person Helmut Mahle einen Dorfschreiber zu haben. Seine Privilegien? Fehlanzeige. Von 1994 an schrieb der inzwischen 75-Jährige all das auf, was sich in der Gemeinde alles so tat. Und das machte er bis 2024, also 30 Jahre lang.

Chroniken können im Rathaus ausgeliehen werden

Mit seinen täglichen Informationen füllt er 31 Bücher, die gebunden im Rathaus deponiert sind und die, so Ortsbürgermeister Jürgen Klotz im Gespräch mit unserer Zeitung, von Interessierten gerne ausgeliehen werden können. Er selbst ist begeistert über das, was in den Büchern alles so verewigt ist. Klotz lobte die intensive Arbeit von Helmut Mahle und schenkte ihm als Dank und Anerkennung eine Beziehungskiste. Und er merkte wörtlich an, „so viele Kisten gibt es nicht, wie sie Helmut Mahle verdient hätte“.

Seine Intention war es, wie der Autor es selbst erzählte, „etwas Besonderes zu machen, ich für mich, aber höchstens ein Jahr lang“. Altbürgermeister Volker Schöffling lobte ihn damals schon und motivierte ihn, doch weiterzumachen. Und so sind es 30 Jahre geworden. Mahle legt den Stift aber längst nicht zur Seite. Weiterhin hält er die Höhepunkte im Dorf fest, notiert die Geburten und die Sterbefälle und das tägliche Wetter. Ein Höhepunkt für ihn sei „100 Jahre Firma Hay“, im September und wenn es dem TSV Bockenau gelänge, nicht aus der Bezirksliga abzusteigen.

Zusammenfassung von Anekdoten aus alten Zeiten

In der Zeit der Dorfschreiberei habe er reichlich Erfahrung gesammelt, erzählte Helmut Mahle. Er war bei den Festen präsent und ging in die Gaststätten, um Neuigkeiten zu erfahren. Alle seine Themen habe er neutral bearbeitet, betonte Mahle. Woran er derzeit auch arbeite, seien die Zusammenfassungen von Anekdoten aus alten Zeiten, die aus dem Munde etwa von Klaus Desch stammen, von Paul Bohn, Robert Höth sen., Robert Geib, Horst Kipp sen. und einigen mehr. „Die haben erzählt und ich habe mir die Geschichten behalten, meistens in der Gaststätte von Beate und Adam Dockendorff.“

Helmut Mahle ist pensionierter Bundesbahnbeamter, war 51 Jahre in verantwortlicher Position als Fahrdienstleiter tätig. In Schloßböckelheim wurde er geboren. 1981 zog es ihn nach Bockenau, um – nach einer Unterbrechung in Steinhardt und Schloßböckelheim – im Jahre 2003 endgültig in Bockenau seine Zelte aufzuschlagen.

Ob als Sangesbruder oder Reservist – Mahle ist überall dabei

Eine ganze Palette ehrenamtlicher Tätigkeiten kann Mahle vorweisen, überwiegend in maßgeblicher Funktion: beim FSV Schloßböckelheim, beim MGV „Concordia“ Bockenau, beim VdK, den Reservistenkameraden und beim Heimat- und Verschönerungsverein. Er gründete eine BUND-Ortsgruppe und er war sechs Jahre Schiedsmann. Bei der 950-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahre 2011 war er als Vorstandsmitglied des Verkehrsvereins in die Organisation eingebunden. Im selben Jahr erhielt er von Jürgen Klotz die Silberne Ehrenmedaille der Gemeinde.