Kirner Schulumbau Hellbergschule: endlich loslegen Robert Neuber 13.12.2025, 10:00 Uhr

i An der Kirner Hellbergschule soll es nun bald mit dem Umbau losgehen. Robert Neuber

Der VG-Rat hat am Dienstag die Umsetzung der Umbaupläne für die Hellbergschule in Kirn beschlossen. Insgesamt fallen 1,3 Millionen Euro für die Barrierefreiheit, die Ganztagsschule und die neue Heizanlage an. Davon trägt die VG 200.000 Euro.

Schon seit gefühlten Ewigkeiten wird lokalpolitisch über den Umbau und die Modernisierung der Kirner Hellberg-Grundschule gesprochen. Der zuständige Amtsleiter Sven Schäfer will als künftiger Bauamtsleiter nun wohl ein Signal setzen: Es soll nicht mehr gewartet werden, ob sich nicht doch hier oder dort ein nächstes Fördersümmchen auftut.







