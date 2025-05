Vergangene Woche konnte die Tafel Lauterecken insgesamt 84 von privaten Einkäufern gespendete Tüten am Edeka Strese-Markt in Meisenheim in Empfang nehmen. Die Tütenaktion lief seit 15. März.

Der anhaltende Krieg in der Ukraine und die Inflation führten zu einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften beim Verein Tafel Lauterecken. Aktuell sind 115 Bedarfsgemeinschaften registriert. Daher sind der Vorsitzende Albert Graf und das ehrenamtliche Team dankbar für die Tüten-Aktionen der Einkaufsmärkte. Denn gerade bei Lebensmittelspenden, insbesondere Obst und Gemüse, sei ein Rückgang zu verzeichnen, der die Ausgabemenge der Tafel knapp werden lässt.

Vergangene Woche konnten Albert Graf, Heinz Jung und Edwin Bernhard mit dem Tafelbus insgesamt 84 gespendete Tüten am Edeka Strese-Markt in Meisenheim in Empfang nehmen. Die Tütenaktion lief seit 15. März. Dabei kauften Edeka-Kunden für fünf Euro eine Tüte mit haltbaren Lebensmitteln oder Drogerieprodukten und helfen somit Menschen, die sich in wirtschaftlich schwierigen Situationen befinden. Die Tüten blieben bis zur Abholung in der Sammelstelle bei Edeka Strese.

Lebensmittel und Pflegeprodukte

51 Tüten enthielten laut der stellvertretenden Marktleiterin Janine Müller Lebensmittel wie Spaghetti und passierte Tomaten, Tee und Gebäck, Tafelessig, Senf und mehr. In 23 Drogerietüten waren neben Cremeseife und Zahnbürsten Putzmittel und Spültücher gepackt. Die Waren wurden auf Rollwagen zum Tafelbus transportiert und eingeladen.

Der Verein Lauterecker Tafel versorgt hilfsbedürftige Menschen in der VG Lauterecken-Wolfstein und der Stadt Lauterecken sowie in den Orten der ehemaligen VG und der Stadt Meisenheim mit Lebensmitteln und weiteren Spenden von Supermärkten, Bäckereien und sonstigen Unterstützern.

Dankbar für die Tüten-Aktion

Die Marktleiter seien angehalten, bei verderblichen Lebensmitteln vorsichtiger zu kalkulieren, was sich auch auf die Spenden der Lebensmittelmärkte für die Tafel auswirke, hat Albert Graf festgestellt. Daher begrüßt die Tafel die Tüten-Aktion des Edeka-Marktes besonders.

Spendenzeiten