Helfer in der Not auf Fresken verewigt

Wer von Volxheim kommend durch die Hauptstraße fährt, entdeckt linker Hand eine weiß gestrichene Kirche. Hinter dem auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Saalbau verbirgt sich eine Kirche aus der Spätgotik, für die der Grundstein 1495 gelegt wurde. Dass die Kirche aus dieser Epoche stammt, verraten das Spitzbogenportal und eines der gotischen Fenster an der Südwand. Doch den eigentlichen Schatz der Kirche entdeckt man im Inneren.

Der Heilige Christopherus - der Christus-Träger - hier im Kreis von Blasius, Georg dem Drachentöter und Erasmus, ist auch heute noch ein beliebter Heiliger, soll er doch die Reisenden schützen.

Hier hat sich über die gesamte Breite der Ostwand sowie im östlichen Bereich von Nord- und Südwand ein Freskenzyklus aus der Erbauerzeit erhalten, der neben einer Kreuzigungsgruppe, die Porträts der 14 Nothelfer zeigt. Jahrhundertelang waren die Fresken der Kirche unter dem Innenputz verschwunden, ehe sie 1950 freigelegt wurden. Pfarrerin Lina Neeb, die mit ihrer Gemeinde Gottesdienste in der Kirche feiert, ist angetan von diesem Freskenzyklus in ihrer Pleitersheimer Kirche. „Auch wenn ich als evangelische Theologin nicht den Bezug wie Katholiken zu den Heiligen habe“, gesteht sie. Dennoch hört sie gerne deren Geschichte – auch wenn manches legendenhaft sei. „Die Heiligen zeigen, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen fortschreitet“, ist Neeb überzeugt. Sie könnte sich vorstellen, durchaus den ein oder anderen Heiligen zum Thema einer Predigt zu machen.

Kein Problem hat die evangelische Pfarrerin Lina Neeb mit den vorreformatorischen Wandmalereien in der Pleitersheimer Kirche.

Als der Heiligenzyklus am Vorabend der Reformation entstand, da waren die Heiligen und deren Lebensgeschichte für die Menschen real. In Zeiten, als man noch keine Versicherungsverträge zur Absicherung aller Lebenslagen abschließen konnte, waren insbesondere die 14 Nothelfer sehr begehrt. Schließlich kam jedem eine bestimmte Aufgabe zu. Einige der Pleitersheimer Nothelfer sind auch heute noch im Bewusstsein der Bevölkerung. So dürfte jedem die Gestalt des Heiligen Christopherus bekannt sein. Auch wenn der Christus-Träger historisch nicht fassbar ist, gilt er als Schutzheiliger der Reisenden. In vielen Fahrzeugen gab und gibt es auch heute noch eine Christopherus-Plakette.

Kurz vor 1500 wurde die einfache Pleitersheimer KIrche gebaut. Ihren größten Schatz bewahrt sie im Innern.

Bekannt ist auch der Bischof Blasius, den der Pleitersheimer Freskenzyklus an der linken Ostwand zeigt. Er soll bei Halskrankheiten helfen, sodass es in der katholischen Kirche bis heute den Brauch der Austeilung des Blasiussegens (3. Februar) gibt. Eine bekannte Heilige, die zu den Nothelfern gehört, ist auch Barbara, Patronin der Bergleute, die ebenfalls Teil der Pleitersheimer Nothelferfresken ist. Auch Dionysius, Erasmus, Margareta, Katharina, Georg, Achatius, Eustachius, Pantaleon, Ägidius, Cyriacus und Vitus zählen zu den Nothelfern.

Beliebte Heilige waren im Mittelalter Margaretha (links) und die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute.

Da sich neben Pleitersheim im Kreis Bad Kreuznach kein Nothelferfreskenzyklus aus dem Mittelalter erhalten hat, lohnt der Besuch der Kirche allemal. Vielleicht ja mit der Familie, um auf ein spannendes Mittelalter-Rätsel zu gehen und die Nothelfer anhand ihrer Attribute zu erkennen. Allerdings sollte man seinen Besuch mit dem protestantischen Pfarramt Badenheim absprechen, da die Kirche nicht immer geöffnet ist.