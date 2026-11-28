VG-Werke investieren in Bäder Heizwerk für Meisenheim, Sanierungsplan für Sobernheim Silke Jungbluth-Sepp 28.11.2026, 10:00 Uhr

i Die Schwimmbadtechnik im Bad Sobernheimer Rosenbergbad ist ganz neu, bei den Schwimmbecken und der restlichen Anlage gibt es allerdings Sanierungsbedarf. Sebastian Schmitt. Sebastian schmitt

Der Badespaß ist teuer, aber unverzichtbar: Rund 1,1 Millionen Euro Miese machen die beiden Freibäder in Bad Sobernheim und Meisenheim im kommenden Jahr, steht im Wirtschaftsplan. Im kommenden Jahr soll einiges in die Bäder investiert werden.

Die beiden Freibäder in Bad Sobernheim und Meisenheim sind für die VG-Werke Nahe-Glan ein Zuschussgeschäft. Rund 1,1 Millionen Euro Verlust standen in den Planzahlen für dieses Jahr unter dem Strich, und mit einem Verlust in ähnlicher Höhe kalkulieren die Verantwortlichen auch für 2027, wie der Wirtschaftsplan zeigt, den der Werks- und Betriebsausschuss in seiner jüngsten Sitzung bei einer Neinstimme und einer Enthaltung verabschiedet hat.







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