Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf
Heiter bis wolkig: Wie man Patienten zum Lachen kriegt
Was die Menschen aus der Region in dieser Woche so alles erleben, sehen und erfahren konnten ...
Was die Menschen aus der Region in dieser Woche so alles erleben, sehen und erfahren konnten ...
Markus Kilian

Spitzen und Notizen aus dem Kreis Bad Kreuznach, gesammelt von Cordula Kabasch

Lesezeit 4 Minuten
A n der Nahe geben sich dieser Tage die Mister und Misses die Türklinken in die Hand. Beim Kreuznacher Jahrmarkt ging es anfangs noch um eine Miss-Wahl, die jetzt erst einmal abgewendet scheint. Stattdessen setzt man beim größten Volksfest zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar lieber auf Majestäten, während sich Mister Winzenheim (Mirko Helmut Kohl) aus dem Ortsteil Richtung Kurstadt verabschiedet hat und Mister Sachlich ...

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren