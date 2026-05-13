Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf Heiter bis wolkig: Wie man Patienten zum Lachen kriegt Cordula Kabasch 13.05.2026, 18:00 Uhr

i Was die Menschen aus der Region in dieser Woche so alles erleben, sehen und erfahren konnten ... Markus Kilian

Spitzen und Notizen aus dem Kreis Bad Kreuznach, gesammelt von Cordula Kabasch

A n der Nahe geben sich dieser Tage die Mister und Misses die Türklinken in die Hand. Beim Kreuznacher Jahrmarkt ging es anfangs noch um eine Miss-Wahl, die jetzt erst einmal abgewendet scheint. Stattdessen setzt man beim größten Volksfest zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar lieber auf Majestäten, während sich Mister Winzenheim (Mirko Helmut Kohl) aus dem Ortsteil Richtung Kurstadt verabschiedet hat und Mister Sachlich ...







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