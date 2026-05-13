Spitzen und Notizen aus dem Kreis Bad Kreuznach, gesammelt von Cordula Kabasch
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A n der Nahe geben sich dieser Tage die Mister und Misses die Türklinken in die Hand. Beim Kreuznacher Jahrmarkt ging es anfangs noch um eine Miss-Wahl, die jetzt erst einmal abgewendet scheint. Stattdessen setzt man beim größten Volksfest zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar lieber auf Majestäten, während sich Mister Winzenheim (Mirko Helmut Kohl) aus dem Ortsteil Richtung Kurstadt verabschiedet hat und Mister Sachlich ...