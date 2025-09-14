Leicht, schnell, agil – über das Wochenende waren 35 Lotus-Fahrer im Kurhaus zu Gast und unternahmen Touren in die Pfalz und an Rhein und Mosel. Großes Lob ging ans Hotel im Kurhaus.

„Gestatten: Mein Name ist Bond, James Bond.“ Und dann stieg Roger Moore als 007 in diese weiße Flunder, die ihn sogar im Tauchgang durchs Meer düsen ließ. Die sensationelle Szene aus „Der Spion der mich liebte“ (1977) ist Legende: Der Lotus Esprit mit 007 am – natürlich „very british“ rechts montierten – Steuer kommt aus dem Mittelmeer, fährt über den sardischen Strand, und Moore reicht den baff staunenden Badegästen wie immer spöttisch lächelnd einen Fisch aus dem Fenster. Wer diesen Film gesehen hat, der wusste danach etwas mit der Marke Lotus anzufangen – ein genialer Marketing-Coup.

Doch Lotus ist Autofreaks natürlich schon viel länger ein Begriff. Colin Chapman gründete das Unternehmen 1952, und es kamen Sport- und Rennwagen, die außergewöhnlich designt und sportlich erfolgreich waren. Heute gehört Lotus einem chinesischen Unternehmen, der Charme der automobilen Nische ist somit nicht mehr ganz so betörend.

i Im Vordergrund links das aktuelle Sportmodell der Marke Lotus, der Emira. Es soll der letzte Wagen mit Verbrennungsmotor sein. Robert Neuber

Die 35 Lotus-Sportwagen, die nun über ein verlängertes Wochenende am Kreuznacher Kurhaus paradierten, sind daher auch eher Modelle, die nicht mehr im Programm sind. Doch sie stehen eben für das, was Lotus schon immer ausgezeichnet hat: extrem agile, relativ kleine Autos, die sehr leicht gebaut sind: die Elise und der Exige. Sie wurden bis 2021 produziert und verkauft. Immerhin kam vom regionalen Lotus-Vertrieb Haese (Mainz-Kastel) ein aktuelles Emira Sportmodell. Klassisch auch hier: kein dicker V8, sondern ein 2,0 Liter Vierzylinder mit Turbo. Der aber beschleunigt das Geschoss in vier Sekunden von 0 auf 100 Km/h.

Der Niederländer Jan Blom organisiert solche Sportwagen-Touren mit seiner Firma „Bends & Curves“ (etwa: Kehren & Kurven) professionell, und was Bad Kreuznach sehr freuen dürfte: Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem Angebot des Kurhauses als Hotel. Die Zimmer seien top, wunderbar geräumig, und das Essen sei auch spitze gewesen. Was Blom ebenso positiv erwähnt: Hotelchef Klaus Brandstetter habe sich sehr zuvorkommend und intensiv um die Lotus-Freaks gekümmert.

i Very british, indeed: Über 30 Lotus-Fahrzeuge waren aus den Niederlanden angereist und lobten die Unterbringung im Kreuznacher Kurhaus über den Klee. Robert Neuber

Das Programm am Lenkrad wird wohl auch dazu beitragen, dass Bad Kreuznach bald wieder angesteuert wird: Denn die Ausflüge in die Pfalz und vom Rhein zur Mosel seien für die Lotus-Fahrer herrlich gewesen, berichtete Jan Blom. Am Sonntag ging es mit einer letzten Einkehr auf der Burg Landshut bei Bernkastel-Kues wieder zurück nach Nijmegen, Holland.