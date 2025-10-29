Der Knochenmann in Meisenheim Heinz Junkers und seine Mammut-Relikte im Wohnzimmer Roswitha Kexel 29.10.2025, 19:00 Uhr

i Der "Mammut-Mann" und Fußballfan Heinz Junkers (rechts) schenkte seinem neuen Freund und leidenschaftlichen FCK-Fan Thomas Engel einen original verpackten FCK-Schal samt Mütze. Roswitha Kexel

Der Baggerfahrer aus Krefeld besucht im urlaub mal wieder Meisenheim am Glan. Die über 10.000 Jahre alten Mammutknochen, die er einst in 16 Metern Tiefe gefunden hat, würde er gerne lokalen Museen übergeben.

Der Mann mit dem „halben Mammut im Wohnzimmer“ macht wieder Urlaub in Meisenheim. Im vergangenen Jahr brachte Heinz Junkers aus Wegberg bei Krefeld mit spannenden Geschichten von seinen Mammut-Skelettknochen und Freunden aus der Volksschule Büttgen, wie der spätere Bundestrainer Berti Vogts und der Ex-Profi Hans-Günter Neues, unsere Leser zum Staunen.







