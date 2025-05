Heinrich Stephan hat in Guldental in vielen Bereichen und Ehrenämtern seine Handschrift hinterlassen. Heute feiert der Ehrenbürger der Gemeinde seinen 90. Geburtstag.

Von Heinrich Stephan, der am heutigen Mittwoch, 28. Mai, sein 90. Lebensjahr vollendet, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass er geradezu ein grandioses Beispiel für das personifizierte Ehrenamt ist, das er seit vielen Jahrzehnten mit ganz viel Engagement und Herzblut verkörpert.

Der hochbetagte Jubilar lebt das Ehrenamt wie kaum ein anderer. Die Ärmel hochkrempeln und anpacken, wenn und wo auch immer Hilfe gebraucht oder Not am Mann war, das war für Heinrich Stephan, den viele mit großem Respekt, liebevoll nur „Heini“ nennen, geradezu eine Selbstverständlichkeit. In vielfältiger Art und Weise hat der gebürtige Heddesheimer und allseits geschätzte und beliebte Mitbürger seine Handschrift hinterlassen.

Urgestein der SG Guldental

Heinrich Stephan gilt als Urgestein der SG Guldental, für die sein Herz seit 1947 schlägt. Für den Verein schnürte er bis 1975 die Fußballschuhe – angefangen von der Jugend, bis hin zu den „Alten Herren“. Von 1962 bis 1975 war er stellvertretender Vereinsvorsitzender und bis 1992 Vorsitzender der SG Guldental. Als Schiedsrichterbeauftragter hat das Wort des Ehrenvorsitzenden der SG im Verein auch heute noch ein großes Gewicht. Der Jubilar, der noch bis vor wenigen Monaten das Sportgelände pflegte und als Linienrichter eine gute Figur machte, gilt als Triebfeder des Sportheimbaues und dessen Erweiterung, bei der er sich mit treuen Helfern auch aktiv einbrachte.

Auch der Bau von zwei Fußballplätzen trägt seine Handschrift. Für seine außerordentlichen Leistungen wurde Stephan 1998 auch mit dem Ehrenamtspreis des Deutschen Fußballbundes (DFB) ausgezeichnet. Darüber hinaus trägt er die Ehrennadel in Silber des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes (SWFV), die Bundesehrennadel des Sportbundes Rheinland, sowie die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Weitere Ehrungen und Auszeichnungen würdigen sein großes ehrenamtliches Engagement, darunter die Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes sowie die Ehrenurkunde der Gemeinde, für die er sich seit 1965 einsetzt. Stephan gehörte mehr als ein halbes Jahrhundert dem Gemeinderat an – zunächst für die FL Maurer, dann für die CDU. 30 Jahre saß er im Verbandsgemeinderat.

Hobbywinzer und Gartenarbeit

Sein großes Wissen brachte der Senior noch lange im Bau- und Friedhofsausschuss der Gemeinde ein. Zudem pflegte er den Friedhof im Ortsteil Heddesheim. Der frühere Hobbywinzer hielt sich mit Gartenarbeit fit, war maßgeblich an der Zusammenlegung der beiden Orte Heddesheim und Waldhilbersheim zur Gemeinde Guldental beteiligt. 2011 verlieh ihm der damalige Ortsbürgermeister Alfons Lorsbach die Ehrenbürgerschaft. Acht Jahre gehörte Heinrich Stephan dem Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde an. Nahezu 40 Jahre brachte er seine Stimme im MGV Heddesheim ein. Standen Maurerarbeiten an, griff der frühere Maurerpolier, der 60 Jahre lang mit Gleichgesinnten kegeln ging, zur Kelle. Den Gratulationsreigen eröffnen seine Ehefrau Katharina, zwei Söhne, die Schwiegertochter, die Lebensgefährtin eines Sohnes und drei Enkelkinder.