Gemütlichkeit gegen Trubel Heimbacher Brunnenfest soll neuen Anstrich bekommen Roswitha Kexel 07.10.2026, 11:00 Uhr

i Das Heimbacher Brunnenfest zieht in den Abendstunden die Jugend an, wenn der Festplatz entsprechend bestückt ist. Roswitha Kexel

Das Fest zieht nicht mehr so viele Besucher wie früher einmal. Jetzt soll das Konzept überarbeitet werden. Wie das neue Heimbacher Brunnenfest aussehen könnte.

Keine leichte Aufgabe für den Festausschuss und die Stadt Meisenheim: Das Heimbacher Brunnenfest soll wieder schöner gefeiert werden. Dafür steht ein Spagat zwischen Gemütlichkeit und Jahrmarktstrubel an. Nachdem das Traditionsfest in den vergangenen Jahren mehr und mehr an Attraktivität eingebüßt hat, will der Festausschuss in Kooperation mit der Schaustellerfamilie Eisele und einigen Meisenheimern, wie dem ehemaligen Brunnenmeister Klaus ...







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