Zu trocken in Meisenheim Heimbacher Brunnenfest endet ohne Feuerwerk Roswitha Kexel 06.07.2026, 11:34 Uhr

i Der Ballonkünstler, Zauberer und Clown Benji Wiebe bezog die Kinder in seine Show mit ein, was mit entsprechend viel Applaus belohnt wurde. Roswitha Kexel

Das Heimbacher Brunnenfest endet erneut ohne Feuerwerk. Höhepunkt war ein Clown, der die Meisenheimer besonders begeistern konnte.

Das war's. Das Heimbacher Brunnenfest endete – wie im vergangenen Jahr – ohne krönendes Feuerwerk. Aufgrund der Wetterlage mit anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen traf das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Nahe-Glan in Absprache mit der Wehrleitung und der Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Bad Kreuznach am Freitag vor dem Fest einvernehmlich diese Entscheidung.







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