Das Heimbacher Brunnenfest endet erneut ohne Feuerwerk. Höhepunkt war ein Clown, der die Meisenheimer besonders begeistern konnte.
Lesezeit 2 Minuten
Das war's. Das Heimbacher Brunnenfest endete – wie im vergangenen Jahr – ohne krönendes Feuerwerk. Aufgrund der Wetterlage mit anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen traf das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Nahe-Glan in Absprache mit der Wehrleitung und der Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Bad Kreuznach am Freitag vor dem Fest einvernehmlich diese Entscheidung.