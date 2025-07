„Wollt ihr noch eine Runde?" „Jaaa!" „Dann los! Wo sind die Hände? Die Hände nach oben!" Der Betreiber des Fahrgeschäftes Spin Ball feuerte die Passagiere mächtig an, sodass auch die Zuschauer am Rand den Nervenkitzel spürten und Lust und Laune auf einen solchen Trip bekamen. Samstagabend gab es Wartezeiten und fliegende Wechsel am Spin Ball. Das Fahrgeschäft war fast ständig voll besetzt. Auch der Autoscooter erfreute sich großer Beliebtheit.

Es fing langsam an - aber dann ... Das Heimbacher Brunnenfest brauchte eine Anlaufzeit, bevor es am Samstag richtig in Fahrt kam. Der Veranstalter Justin Braun, der in Zusammenarbeit mit dem Festausschuss der Stadt das Meisenheimer Traditionsfest zum zweiten Mal organisierte, zeigte sich in einer Zwischenbilanz dennoch recht zufrieden mit dem Festverlauf. An den mit Blumen und Lichtern geschmückten Tischen verweilte man gern, bunte Fähnchen am Eingang wehten im leichten Windhauch. Die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied im Weinstand des Weingutes Barth hatten alle Hände voll zu tun. In direkter Nachbarschaft zum Weinstand bereicherte das Team des Landhotels am Wasserrad zum zweiten Mal das Heimbacher Brunnenfest mit einer kleinen Genussmeile. Am oberen Ende des Festplatzes, wo die Bühne, Bier- und Cocktailstand platziert waren, gab es ebenfalls Sitzgelegenheiten und zusätzlich Stehtische.

i Die jungen Musiker der heimischen Liveband Road to Amsterdam machten mächtig Stimmung. Gut, dass vor der Bühne Platz zum Tanzen und Rudern war. Roswitha Kexel

Die Palme Revival Party am Donnerstag mit DJ Strong und dem Happy-Hour-Bierpreis von einem Euro sowie der traditionelle Fassanstich zur Eröffnung des Festes zuvor am Heimbach-Brunnen waren relativ gut angelaufen. Für den Freitag hätte man sich etwas mehr Publikum für die Partyband Magic gewünscht. Und manch' ein Besucher, der das Heimbacher Brunnenfest aus früheren Jahrzehnten kennt, zeigte sich etwas enttäuscht, weil er letztendlich nicht ganz so viele bekannte Gesichter traf, wie zu Zeiten des Heimbacher Brunnenvereins, als drei Festzelte kaum ausreichten, um alle Gäste aufzunehmen und man in der Menge regelrecht über den Festplatz geschoben wurde. Doch am Samstagabend strömten dann mehr Besucher ins Heimbachtal zur Live-Band Road to Amsterdam und der anschließenden Mallorca-Party mit den Nahe-DJs und Partysänger Yannik Kreer.

Die Fahrgeschäfte Spin Ball, Kinderkarussell und Autoscooter am Eingang des Festplatzes, die Fliegerbahn für die Kleineren sowie das Big Jump Trampolin sorgten im Zusammenspiel mit Schießbude, Entenangeln, Boxer-Automaten, Slush Bar und den Düften von Zuckerwatte, Popcorn, Pizza, Bratwurst, Frikadellen, Burger, Spießbraten, Crepes, Cocktails, Getränke- und Imbissständen für die entsprechende Kirmesatmosphäre.

Von dem für Sonntag angekündigten großen Familientag blieb nach mehreren Absagen lediglich das Kinderschminken. Auch das Abschlussfeuerwerk fiel aus.