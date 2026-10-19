Neue Ägide im Meisenheimer Hof
Heimatküche: Ein Ort, wo jeder sich wohlfühlen kann
Für insgesamt 122 Gäste hatten Erik Koch und Team einen Sektempfang im Alten Kino und anschließend eine Kostprobe aus der Heimat
Für insgesamt 122 Gäste hatten Erik Koch und Team einen Sektempfang im Alten Kino und anschließend eine Kostprobe aus der Heimatküche vorbereitet.
Roswitha Kexel

Der bisherige Chefkoch des Meisenheimer Hofs, Markus Pape, hat den Schlüssel an Erik Koch weitergegeben. Koch will nun mit seinem Restaurant Heimatküche neue Akzente setzen.

Lesezeit 2 Minuten
Rund um das Hotel und Restaurant Meisenheimer Hof ist einiges im Gange. Jüngst eröffnete Erik Koch mit 122 Gästen seine Heimatküche im Stammhaus. Mit der Heimatküche schlägt Erik Koch ein neues kulinarisches Kapitel auf. Küchenchef Markus Pape verabschiedete sich bei der symbolischen Schlüsselübergabe mit den Worten: „Ich komme ab heute als Gast!
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