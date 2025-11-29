70. Ausgabe präsentiert Heimatjahrbuch des Kreises Mainz-Bingen feiert Jubiläum Edgar Daudistel 29.11.2025, 09:00 Uhr

i Sophie Reitmeier (Redaktionsleiterin, von links), Adam Schmitt (Vorsitzender Heimatfreunde am Mittelrhein), Andreas Reitzel und Natalie Geerts (rechts) von der Agentur publicum sowie Landrat Thomas Barth (2. von rechts) enthüllten die Jubiläumsausgabe, 70 Jahre Heimatjahrbuch. Edgar Daudistel

Das Kompendium wirft in jedem Jahr einen Blick auf den Landkreis, seine Geschichte und die Bewohner – mit der Ausgabe für 2026 zum 70. Mal. Mehr als 35 Autoren sind an dem Werk beteiligt.

. Mit der Ausgabe für 2026 feiert das c ein bedeutendes Jubiläum: 70 Jahre gelebte Heimatpflege und regionale Dokumentation. Landrat Thomas Barth würdigte das traditionsreiche Werk als „heimattüchtiges“ und wissenschaftlich fundiertes Kompendium, das seit Jahrzehnten Geschichte, Kultur und Alltag im Landkreis dokumentiert.







