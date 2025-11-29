Heimatjahrbuch des Kreises Mainz-Bingen feiert Jubiläum

Das Kompendium wirft in jedem Jahr einen Blick auf den Landkreis, seine Geschichte und die Bewohner – mit der Ausgabe für 2026 zum 70. Mal. Mehr als 35 Autoren sind an dem Werk beteiligt.
. Mit der Ausgabe für 2026 feiert das c ein bedeutendes Jubiläum: 70 Jahre gelebte Heimatpflege und regionale Dokumentation. Landrat Thomas Barth würdigte das traditionsreiche Werk als „heimattüchtiges“ und wissenschaftlich fundiertes Kompendium, das seit Jahrzehnten Geschichte, Kultur und Alltag im Landkreis dokumentiert.