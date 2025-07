Das Programm für das 69. Lauterecker Heimatfest, das von Freitag, 8. August, bis Montag, 11. August, in der Veldenzstadt gefeiert wird, steht. Doch die Zahl der Anmeldungen für den Festumzug am Sonntag, 14 Uhr, könnte laut Anna Fehrentz vom PlanungsTeam Lauterecken etwas größer sein. Sie gab in der jüngsten Sitzung des Stadtrates einen kurzen Überblick zum Traditionsfest, das in Kooperation mit dem Eventunternehmen Schütz Sound & Light aus Oberweiler-Tiefenbach veranstaltet wird.

Anmeldung über QR-Code auf Internetseite

Für den Umzug ist kein bestimmtes Thema vorgegeben, sodass sich Vereine, Gruppen, Firmen und Privatpersonen nach Lust und Laune und eigenem Motto präsentieren können. Aufstellung ist am Heimatfest-Sonntag ab 12.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Auf der Homepage der Stadt Lauterecken www.lauterecken.de kann über einen QR-Code ein Anmeldeformular heruntergeladen, ausgefüllt und per E-Mail an planungsteam@lauterecken.de geschickt werden. Wurfmaterial und Startnummer gibt's am 10. August, 12.45 bis 13.45 Uhr, am Bauhof hinter dem Bahnhof.

Anmelden für Frühschoppen-Tisch

Auch für den Frühschoppen am Heimatfest-Montag können Vereinsfreunde, Straußjugenden, Firmen und andere Gruppen sich bis 6. August anmelden und einen Tisch im Festzelt reservieren bei Anna Fehrentz, Mobil 0176/42 062 094, oder per Mail unter anna.fehrentz@web.de. Bei der Ehrung der 50-Jährigen am Freitag, 8. August, 18 Uhr, im Veldenzschloss bittet die Stadt Lauterecken um Unterstützung. Treffpunkt ist der Schlosshof. Eingeladen sind alle, die im Jahr 1975 geboren sind und mindestens zehn Jahre in Lauterecken wohnen oder gewohnt haben, oder in Lauterecken in eine Schule gegangen sind oder in Lauterecken geboren wurden. Anmeldung soll bis spätestens 7. August bei Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis, Mobil 0151/61 529 597, per Mail unter stadthaus@lauterecken.de oder per Post an Stadthaus Lauterecken, Hauptstraße 49, 67742 Lauterecken, erfolgen.

Feuerwerk am Montagabend um 22 Uhr

Folgendes Programm zum Heimatfest im Festzelt ist angekündigt: Freitag, ab 19 Uhr, präsentieren sich die Tanzgruppen des Heimat- und Kulturvereins Lauterecken, bevor Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis mit dem Fassanstich das Heimatfest offiziell eröffnet. Ab 21 Uhr ist Livemusik mit der Band „Blown Fuse“ angesagt. Am Heimatfest-Samstag heizt die Band Fused den Festbesuchern ab 20 Uhr kräftig ein. Mit einem Gottesdienst, anschließendem Platzkonzert und Kerweredd beginnt der Sonntag um 10 Uhr auf dem Veldenzplatz. Um 14 Uhr startet der große Festumzug, danach ist ein Freundschaftsspielen der Fanfarenzüge im Festzelt geplant. Ab 17 Uhr unterhält dann das Akustik-Duo „Peifedeggel“. Den Früh- und Dämmerschoppen am Montag begleitet ab 11 Uhr die Liveband „Sergeant“, bevor gegen 22 Uhr das Abschlussfeuerwerk gezündet wird.