Plus 1,5 Millionen Euro Hilfe Heilig-Geist-Hospital: Kreis bürgt mit 3 Millionen Euro Edgar Daudistel 18.03.2026, 09:00 Uhr

i Bingen, Krankenhaus, HGH, Heilig-Geist-Hospital. Edgar Daudistel

Bingen steht vor einer finanziellen Kraftprobe: Der Landkreis übernimmt eine Bürgschaft von 3 Millionen Euro, um das Heilig-Geist-Hospital am Laufen zu halten. Doch wie sicher ist die Zukunft der Klinik wirklich?

Der Kreis Mainz-Bingen beteiligt sich an der Finanzierung eines erhöhten Liquiditätsbedarfs des Heilig-Geist-Hospitals in Bingen mit einer Ausfallbürgschaft von 3 Millionen Euro. Damit soll die Anschaffung eines neuen Krankenhausinformationssystems finanziert werden und somit der laufende Betrieb der Einrichtung weiterhin abgesichert werden.







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