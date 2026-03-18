Bingen steht vor einer finanziellen Kraftprobe: Der Landkreis übernimmt eine Bürgschaft von 3 Millionen Euro, um das Heilig-Geist-Hospital am Laufen zu halten. Doch wie sicher ist die Zukunft der Klinik wirklich?
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Der Kreis Mainz-Bingen beteiligt sich an der Finanzierung eines erhöhten Liquiditätsbedarfs des Heilig-Geist-Hospitals in Bingen mit einer Ausfallbürgschaft von 3 Millionen Euro. Damit soll die Anschaffung eines neuen Krankenhausinformationssystems finanziert werden und somit der laufende Betrieb der Einrichtung weiterhin abgesichert werden.