Hochstätten kocht politisch Heftiger Zoff zwischen Bürgermeisterin und Rat Josef Nürnberg 04.12.2024, 06:00 Uhr

In Hochstätten an der Alsenz gibt es mächtig Knatsch zwischen Ortsbürgermeisterin Stephanie Leonhard und ihrem Vorgänger Hermann Spieß. Aber auch der Gemeinderat geht hart mit ihr ins Gericht und nimmt ihre organisatorischen Vorschläge nicht an.

{element} In der Gemeinde ist die Stimmung im Rat alles andere als gut. Derzeit ist richtig Druck im Kessel. Deutlich wurde das in der jüngsten Ratssitzung als die Zuhörer erlebten, dass zwischen großen Teilen des Gemeinderates und Ortsbürgermeisterin Stephanie Leonhard in wichtigen Fragen der Dorfentwicklung eine tiefe Kluft herrscht.

