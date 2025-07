Bei der Ernte geriet ein großes Feld zwischen Mandel und Roxheim am Samstagnachmittag in Brand. Die Feuerwehr rückte mit 60 Einsatzkräften an und hatte die Flammen nach zwei Stunden gelöscht.

Auf einer Fläche von mehr als vier Fußballfeldern brannten am Samstagnachmittag mehrere abgeerntete Acker und Getreidefelder. Bei Erntearbeiten geriet gegen 17:30 Uhr in der Gemarkung zwischen Roxheim und Mandel zunächst ein Stoppelacker in Brand. Bereits auf der Anfahrt der Feuerwehr Hargesheim-Roxheim war eine weithin sichtbare dunkle Rauchwolke zu sehen. Der stellvertretende Wehrleiter Jörn Trautmann meldete beim Eintreffen an der Brandstelle am Roxheimer Ortsrand eine brennende Fläche von rund 1.000 Quadratmetern mit extrem schneller Brandausweitung. Die Feuerwehreinsatzzentrale alarmierte daraufhin zusätzlich die Feuerwehren aus Rüdesheim, Waldböckelheim und Bockenau mit weiteren wasserführenden Fahrzeugen sowie die Wehren aus Mandel und Weinsheim mit zusätzlicher Manpower.

i Die Flammen fressen die Ernte zumindest teilweise auf... Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Mit zahlreichen handgeführten Strahlrohren nahmen die Feuerwehrkräfte Löschangriffe von mehreren Seiten vor. Der starke Wind sorgte für eine rasend schnelle Ausbreitung der Flammen auf über 21.000 Quadratmeter sowie eine heftige Rauchentwicklung bis in die Ortslagen von Roxheim und Hargesheim. Über 20 Anwohner meldeten über den Notruf die Sorge, dass das Feuer auf die Grundstücke des nahen Wohngebiets übergreift. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte ein Flammenübersprung über einen Feldweg auf weitere Getreidefelder und damit auf die Ortslage in letzter Minute verhindert werden.

i Die Rauchwolken vom feld bei Roxheim waren weithin zu sehen. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Hilfreich war dabei, dass frühzeitig große Mengen an Löschwasser durch die drei Tanklöschfahrzeuge der VG Rüdesheim sowie einen Tankanhänger des Roxheimers Ralf Buss zur Verfügung standen. Im Pendelverkehr brachten die Tankfahrzeuge Wasser von der Roxheimer Birkenberghalle an den Einsatzort. Unterstützung kam auch von Landwirt Benjamin Bäumler aus Weinsheim, der mit seinem Grubber Schneisen in den Ackerboden zog. Der Abrollbehälter Wasser der Verbandsgemeinde stand zusätzlich in Bereitstellung.

i Rund 60 Einsatzkräfte waren zwei Stunden am Samstagnachmittag beschäftigt, um die Flammen auf dem Feld bei Roxheim zu löschen. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Bewährt hat sich zudem die spezielle Ausstattung zur Vegetationsbrandbekämpfung. Drohnenaufnahmen der Feuerwehr der VG Wöllstein verschafften Einsatzleiter Christian Vollmer und den Einsatzkräften einen guten Überblick. Mit der hochauflösenden Wärmebildkamera konnten einzelne Glutnester von oben aufgespürt und am Boden gezielt abgelöscht werden.

Ortsbürgermeister Bellmann machte sich ebenso wie Bürgermeister Lüttger ein Bild von den kräftezehrenden Löscharbeiten. Der Einsatz der rund 60 Helfer konnte nach zwei Stunden beendet werden.