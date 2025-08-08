Am Mittwoch vor dem Jahrmarkt tagt der Finanzausschuss der Stadt Bad Kreuznach in einer Sondersitzung. Eigentlich sollte dort beschlossen werden, wie die Prioritätenliste im Bereich der Investitionen aussehen soll. Ob das überhaupt notwendig wird, ist offen. Mit Schreiben vom 6. August haben Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Bürgermeister und Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) eine ab 7. August gültige Haushaltssperre verhängt. „Die Ampel steht auf Gelb, wir brauchen dringend zugesagte Einzahlungen vom Land“, sagt Blechschmidt auf Anfrage dieser Zeitung.

„Die haushaltswirtschaftliche Sperre wird über alle Auszahlungen verfügt, mit Ausnahme der Auszahlungen für Leistungen, für die eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung bestehen oder die für eine Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Nach Antragstellung obliegt die haushaltsrechtliche Prüfung der Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit einer Ausgabe dem Kämmereiamt. Die angespannte Haushaltslage erfordert grundsätzlich, die Notwendigkeit jeder Ausgabe genauestens zu prüfen. Die Realisierung der Ausgaben am Jahresende ist unter strenger Kontrolle zu halten.“

Sämtliche Mittel seien verausgabt, das Jahresbudget für das laufende Jahr bereits verbraucht. „Die Zuweisungen vom Land müssen fließen, wie zum Beispiel die 5 Millionen Euro für den Ankauf des Gebäudes der Sparkasse Rhein-Nahe“, führt Blechschmidt aus.

Von den 2,2 Millionen Euro, die aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) freigegeben worden sind, sind bereits 1,5 Millionen Euro weg. Ob sich davon geplante Projekte wie der Ausbau der Mensa der Hofgartenschule, der Brandschutz in der Kita St. Matthäus und der Umbau des Bad Münsterer Bahnhofes realisieren lassen, ist politisch unwahrscheinlich – und rechnerisch unmöglich.