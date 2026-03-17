Kommunalaufsicht interveniert
Haushaltsloch: Muss Sobernheim doch Steuern erhöhen?
Bad Sobernheim fehlt Geld in der Kasse. Knapp 2 Millionen Euro ist das Defizit im Etat 2026. Die Kommunalaufsicht fordert nun St
Bad Sobernheim fehlt Geld in der Kasse. Knapp 2 Millionen Euro ist das Defizit im Etat 2026. Die Kommunalaufsicht fordert nun Steuererhöhungen.
Daniel Reinhardt/dpa. picture alliance / dpa

Eigentlich schien die Gefahr für die Sobernheimer gebannt. Der Hauptausschuss hatte einstimmig die Erhöhung von Grundsteuer oder Hundesteuer abgelehnt und den Haushalt beschlossen – trotz 2 Millionen Euro Defizit. Doch so einfach ist es nicht. 

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Zu früh gefreut. Eigentlich sollte der Haushalt der Stadt Bad Sobernheim in dieser Woche im Stadtrat verabschiedet werden, nachdem der Hauptausschuss das Zahlenwerk Ende Februar einstimmig beschlossen hatte. Doch die Kommunalaufsicht hat Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) und den Gremien einen Strich durch die Rechnung gemacht.

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