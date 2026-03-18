Ausschuss wehrt sich Haushaltsberatung: Ruegenberg ignoriert Beschluss Silke Jungbluth-Sepp 18.03.2026, 14:00 Uhr

i Schlechte Stimmung im Haupt- und Finanzausschuss: Weil Stadtchef Ruegenberg einen Beschluss des Ausschusses ignoriert und Gesprächspartner nicht eingeladen hatte, hat der Ausschuss die Haushaltsberatungen komplett von der Tagesordnung genommen. Silke Jungbluth-Sepp

Eklat im Sobernheimer Hauptausschuss: Eigentlich wollte das Gremium über den Haushaltsentwurf diskutieren. Doch weil Stadtchef Roland Ruegenberg die vom Ausschuss geforderten Gesprächspartner nicht eingeladen hatte, endete das Haushaltsthema abrupt.

Es ist alles unschön genug: Die Kommunalaufsicht will den Haushalt der Stadt Bad Sobernheim nicht genehmigen. Doch als der Haupt- und Finanzausschuss sich diese Woche traf, um nach einem Ausweg aus dem Dilemma zu suchen, gab es in der Sitzung einen Eklat.







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