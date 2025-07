„Habemus Haushalt“ – mit Schreiben vom 21. Juli hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-Pfalz, kurz die ADD, der Stadt Bad Kreuznach die Genehmigung für den Haushalt des Jahres 2025 erteilt. Für Stadt, Stadtverwaltung und Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) gute Nachrichten. „Wir sind gut vorbereitet und können sofort loslegen“, sagt der Finanzdezernent der Stadt auf Anfrage des Oeffentlichen Anzeigers. Investitionen können jetzt abfließen – je nachdem, was die Personalknappheit auf dem Bauamt und das bereits zur Hälfte abgelaufene Jahr zulassen.

An den bereits bekannten Zahlen, die allesamt alles andere als erfreulich sind, hat sich selbstredend wenig geändert. Für einen ausgeglichenen Haushalt, denn nur dieser erfüllt das Haushaltsausgleichgebot aus Paragraf 93 der Gemeindeordnung. Davon ist Bad Kreuznach seit 2015 (damals gab es zuletzt eine ausgeglichene Etatplanung) weit entfernt und in großer Gesellschaft, denn das gelingt vielen Städten landauf landab nicht mehr.

Für die ADD wichtig: Grundsteuer angehoben

Dass der Haushalt trotzdem Genehmigung findet, liegt auch daran, dass die Stadt – in für Bürger unbequemer Art und Weise – Willen gezeigt hat, das Defizit zu bekämpfen. Von daher wäre ich eigentlich gehalten, diesen Rechtsverstoß bzgl. des Haushaltsjahres 2025 zu beanstanden. Man sehe von der Beanstandung des Rechtsverstoßes ab, „da die Stadt Bad Kreuznach durch die neue Hebesatzsatzung zur Einführung differenzierter Hebesätze bei der Grundsteuer B eine weitreichende Maßnahme ergriffen hat, um das Haushaltsdefizit so gering wie möglich zu halten.

Ursprünglich wurde ein Aufkommen bei der Grundsteuer B in Höhe von 9,66 Millionen erwartet. Nach vorbezeichneter Beschlussfassung gehen Sie nun von einem Aufkommen in Höhe von 14 Millionen Euro aus. Trotzdem sind im Rahmen des Haushaltsvollzugs alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Ausgleich in der Jahresrechnung 2025 sicherzustellen beziehungsweise den Jahresverlust auf ein Minimum zu beschränken“, wendet sich die ADD an die Verwaltung. In jedem Einzelfall sei abzuwägen, ob und inwieweit die Beseitigung einer Rechtsverletzung im öffentlichen Interesse liege. Aber klar ist: Eine Beanstandung aufgrund des verabschiedeten unausgeglichenen Haushaltes wird erteilt.

Schreiben im Pingpong-Stil

Der Stadtrat hatte den Haushalt am 30. Januar mit einer Mehrheit von 25 Ja-Stimmen gegenüber 18 Nein-Stimmen beschlossen – mit einem Rekordminus in Höhe von 19,2 Millionen Euro. Die Vorlage an die ADD erfolgte mit Schreiben vom 21. Februar, am 19. März bat die ADD um eine ergänzende Stellungnahme. Diese erfüllte die Stadt am 4. April. Am 10. Juni erfolgte dann die Meldung durch die Stadt, dass man die Einnahmen maximierende Beschlüsse gefasst habe.

Geht es nach den Planzahlen der Stadt, fehlen in den kommenden drei Jahren nochmals grob 40 Millionen Euro. Seit 2020, eingedenk der Planungen bis 2028, schaut die Stadt auf ein Finanzloch von 67,19 Millionen Euro.

Bis zu 59 Millionen Euro Kredite für das laufende Geschäft

Um das laufende Geschäft zu finanzieren, darf die Stadtverwaltung Kredite in einem Volumen bis zu 59 Millionen Euro aufnehmen. Die beantragten Investitionskredite in Höhe von 2,2 Millionen Euro werden genehmigt. Bei den Krediten, die zur Erfüllung von Verpflichtungsermächtigungen dienen, gibt es jedoch eine Einschränkung. Von den gewünschten 4,22 werden zunächst 2,74 Millionen Euro bewilligt.

Trotz aller Strenge lässt die ADD erkennen, dass eine Einzelfallprüfung dafür sorgen kann, dass ein möglicher Rechtsverstoß nicht mehr automatisch zur Sanktion führt. Es sei so Aufsicht geführt worden, „dass die Entschlusskraft und Verantwortungsfreude der Gemeindeorgane gefördert und nicht beeinträchtigt werden. Die Kommunalaufsicht darf vor diesem Hintergrund nicht im Wege einer sich zur Fachaufsicht verdichtenden ‚Einmischungsaufsicht‘ in solche Entscheidungsspielräume eindringen, die originär den kommunalen Aufgabenträgern eröffnet sind“, ist in dem Schreiben zu lesen.

i Kämmerer Thomas Blechschmidt ist seit 2022 im Amt. Er verantwortet die Finanzen der Stadt. Marian Ristow

Auch in diesem Jahr, laut Gemeindeordnung geht es gar nicht anders, fangen nach der Sommerpause die Vorbereitungen für den Haushalt des Jahres 2026 an. „Wir wollen im November die Etatberatungen durchführen“, kündigt Blechschmidt an. Er weiß aber, dass es für das kommende Jahr nicht leichter werden dürfte. „Am meisten Bauchschmerzen bereiten uns unsere Brücken und Straßen. Das sind keine Dinge, die wir liegen lassen können. Da müssen wir sofort ran. Genauso wie an unsere Kindertagesstätten oder Brandschutzaufgaben“, so der Kämmerer. Aber: „Wir bleiben dran.“