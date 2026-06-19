Grundsteuer steigt nun doch Haushalt bringt bittere Pille für die Bad Sobernheimer Silke Jungbluth-Sepp 19.06.2026, 12:00 Uhr

i Trotz besten Sommerwetters bittere Nachrichten für Sobernheimer Grundbesitzer und Mieter: Die Grundsteuer B muss nun doch erhöht werden, damit der Haushalt genehmigt wird. Der Stadtrat hat dem zähneknirschend zugestimmt. Silke Jungbluth-Sepp

Aller guten Dinge sind drei. Vielleicht. Jedenfalls ist nun der dritte Haushalt des Jahres für Bad Sobernheim verabschiedet. Über beide vorherigen Entwürfe hatte die Kommunalaufsicht den Daumen gesenkt und höhere Steuern gefordert.

Habemus Etat: Hoffentlich dürfen die Bad Sobernheimer das nun endlich sagen. Im dritten Anlauf hat der Stadtrat am Mittwochabend den Etat für 2026 verabschiedet. Denn das erste Halbjahr ist bereits vorbei, und die Stadt wird nur mit einem genehmigten Haushalt wieder voll handlungsfähig.







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