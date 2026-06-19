Aller guten Dinge sind drei. Vielleicht. Jedenfalls ist nun der dritte Haushalt des Jahres für Bad Sobernheim verabschiedet. Über beide vorherigen Entwürfe hatte die Kommunalaufsicht den Daumen gesenkt und höhere Steuern gefordert.
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Habemus Etat: Hoffentlich dürfen die Bad Sobernheimer das nun endlich sagen. Im dritten Anlauf hat der Stadtrat am Mittwochabend den Etat für 2026 verabschiedet. Denn das erste Halbjahr ist bereits vorbei, und die Stadt wird nur mit einem genehmigten Haushalt wieder voll handlungsfähig.