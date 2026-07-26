Zimmerbrand in Bad Kreuznach Haus ist nach Feuerwehreinsatz unbewohnbar 26.07.2026, 10:04 Uhr

i In der Bad Kreuznacher Kolberger Straße kam es am Samstag, 25. Juli, zu einem Zimmerbrand. Alexander Jodeleit / Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Ein Zimmerbrand in der Kolberger Straße hielt die Feuerwehr am Samstagabend in Atem: Rauch quoll aus den Fenstern, Flammen loderten im Obergeschoss. Ein Kamerad kam bei dem Einsatz an seine Grenzen.

Zu einem Zimmerbrand in der Kolberger Straße in Bad Kreuznach wurde die Freiwillige Feuerwehr am Samstagabend, 25. Juli, gegen 22.15 Uhr gerufen. Ein Hausbewohner hatte die Brandschützer alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner und Nachbarn die Gebäude bereits verlassen.







Artikel teilen

Artikel teilen