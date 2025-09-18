Mediziner vor Gericht Hat Kreuznacher Arzt (77) einen Lockvogel gesucht? 18.09.2025, 17:00 Uhr

i Ein Kreuznacher Arzt (77) sitzt unter anderem wegen Vergewaltigung einer jungen Frau vor dem Amtsgericht. Markus Kilian

Im Prozess gegen den 77-jährigen Arzt aus Bad Kreuznach, der eine junge Frau vergewaltigt haben soll, dreht es sich auch um ein Sex-Video. Damit wollte er einer Mitarbeiterin, in die er verliebt war, beweisen, dass ihr Ehemann fremdgeht.

Im Prozess gegen den Kreuznacher Arzt, Gastronom und Geschäftsmann (77), der junge ausländische Frauen bei sich arbeiten ließ, zeichnete sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht ab, wie er vorgegangen sein soll, um sich ihnen zu nähern. In einem Fall soll das laut Staatsanwaltschaft zu einer Vergewaltigung geführt haben.







