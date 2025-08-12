Der Staat ist nicht von Personalmangel ausgenommen, infolgedessen auch nicht die Staatsanwaltschaft, und das wirkt sich auch auf die Rechtsprechung aus. In einem Verfahren wegen Betrug und Bodenverunreinigung vor dem Landgericht Bad Kreuznach spielt dieser Umstand eine Rolle, denn er führt dazu, dass zunächst nur ein Teil der ursprünglichen Anklage, und der dann auch nur vorläufig, zu einem Abschluss gebracht werden kann.

Breite Ölspur am Bauhauskreisel verursacht

Ein 30-jähriger Berufskraftfahrer aus dem Kreis Mainz-Bingen wurde jetzt in der Berufungsverhandlung wegen Bodenverunreinigung und unerlaubtem Umgang mit gefährlichen Abfällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dabei geht es um einen Vorfall 2022: Am Sonntag, 20. März, wurde damals ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung von der Polizei verständigt, dass ein Unbekannter am Kreisel B 428/Mainzer Straße eine Ölspur verursacht habe. „Es war eine breite Spur, es war mehrmals durch den Kreisel gefahren worden, dann führte sie über die Mainzer Straße und Seeber Flur weiter auf einen Wirtschaftsweg bis zur Rheinpfalzstraße in Planig, wo sie sich nach dem Kreisel Mainzer Straße verlor“, schilderte der Mitarbeiter das Ausmaß. Vor Ort wurde der 30-Jährige in einem Fahrzeug eines Abschleppunternehmens angetroffen, das in der Seeber Flur ansässig ist. Er hatte sich den Transporter nach eigenen Angaben ausgeliehen, um für einen Bruder Heizöl abzutransportieren, das nach einer Haussanierung nicht mehr benötigt wurde.

In einem IPC-Behälter wollte er das Heizöl zu einem Altmetallbetrieb bringen, der direkt an das Abschleppunternehmen angrenzt. Während der Fahrt muss der Behälter umgekippt oder geplatzt sein, weshalb die Flüssigkeit, wie Augenzeugen berichteten, aus allen Öffnungen des Autos herausströmte. Allerdings ging das Amtsgericht in erster Instanz davon aus, dass es sich keineswegs um Heizöl, sondern um Dieselkraftstoff gehandelt hatte. Denn in engem zeitlichen Zusammenhang zu dem Ölspurunfall stellte die Abschleppfirma fest, dass unberechtigt mit Tankkarten des Betriebes große Mengen, hauptsächlich an Diesel, für insgesamt 180.000 Euro getankt worden waren. In den Verdacht gerieten die Brüder, die beide in dem Betrieb gelernt hatten. Nachdem sie als Zeitsoldaten zur Bundeswehr gewechselt hatten, waren sie weiter als Aushilfen in der Firma beschäftigt und nutzten an Wochenenden die Möglichkeit, sich Fahrzeuge für private Besorgungen oder Arbeiten auszuleihen.

Nicht festgestellt: Heizöl oder Diesel?

Zum Nachweis hatte die Polizei Videoaufzeichnungen aus der Firma ausgewertet: An den Tagen, an denen sich die Angeklagten ein Fahrzeug ausgeliehen hatten, wurden große Mengen an Diesel an der betreffenden Tankstelle in Bosenheim getankt. Das Amtsgericht hatte deshalb den 30-Jährigen, dem außerdem weitere Tankkartenbetrügereien zulasten der Bundeswehr vorgeworfen wurden, zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der mitangeklagte 27-jährige Bruder erhielt eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Im Berufungsverfahren ging der Vorsitzende Richter Folkmar Broszukat kurz darauf ein, warum man den Anklagepunkt der Bodenverunreinigung herausgegriffen hat. Teile der Anklage könnten angreifbar sein, so die Befürchtung, unter anderem, weil bestimmte Sachverhalte – auch mangels Personal bei den Ermittlungskräften – nicht ausermittelt wurden.

Zum Beispiel, was die beiden Angeklagten mit dem unberechtigt getankten Kraftstoff gemacht haben. Deshalb werden die weiteren Anklagevorwürfe vom Oberlandesgericht geprüft. Den Schaden von rund 48.000 Euro, der durch die Ölspur verursacht wurde, hat der Vater der beiden Angeklagten schon beglichen. Der Geschäftsführer des Abschleppunternehmens hatte umgehend die Reinigung der Straße beauftragt und einen Gutachter, der den Feldweg untersuchte. Der Wirtschaftsweg musste zum Teil abgefräst und wiederhergestellt werden. Der 30-Jährige und sein Bruder müssen damit rechnen, dass wegen der Betrugsvorwürfe noch ein weiteres Verfahren auf sie zukommt.