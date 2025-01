Das war 2024: Bad Kreuznach Hat die Kreisstadt ein Sicherheitsproblem? 06.01.2025, 06:00 Uhr

i Im Oktober kommt es an der Kirschsteinanlage in der Kreuznacher Innenstadt zur einer Messerattacke, bei der ein 35 Jahre alter Afghane getötet wird. Harald Gebhardt

Jahresrückblick: Wie sicher ist es in Bad Kreuznach? Nach einem Tötungsdelikt beschäftigt diese Frage im Herbst 2024 Bürger wie Stadtpolitik.

Am späten Samstagabend des 19. Oktober ersticht in der Kirschsteinanlage ein 32-jähriger Syrer einen 35 Jahre alten Afghanen. Sie waren wegen Schulden und Betäubungsmitteln in Streit geraten. An dem Tötungsdelikt entzündet sich erneut eine Debatte darüber, wie sicher die Kreisstadt eigentlich ist.

