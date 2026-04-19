Brand in der VG Rüdesheim
Hat der Angeklagte sein eigenes Haus in Brand gesteckt?
An dem Einfamilienhaus entstand durch das Feuer Totalschaden, die Höhe gab Verteidiger Klaus Brecht mit 250.000 Euro an.
An dem Einfamilienhaus entstand durch das Feuer Totalschaden, die Höhe gab Verteidiger Klaus Brecht mit 250.000 Euro an.
David-Wolfgang Ebener/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Der Mann betrieb in seiner Wohnung einen selbstgebauten Ofen – der entsprach jedoch nicht den Richtlinien und verursachte ein Feuer. Deswegen musste er sich nun vor Gericht verantworten. 

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. Manchmal besuchen Bürger eine Gerichtsverhandlung und kommen zu dem Ergebnis, dass unser Rechtsstaat einwandfrei funktioniert. Es gibt aber auch den gegenteiligen Fall, dass die Besucher den Verlauf eines Prozesses nicht nachvollziehen können, wie im Fall eines 50-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim.

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