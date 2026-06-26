Anbieter kündigt Vertrag Hat das E-Carsharing in Bad Kreuznach eine Zukunft? Lena Reuther 26.06.2026, 09:00 Uhr

i Fordern die Weiterführung des E-Carsharings: (von links) Hubertus Schanze, Klaus Philipp (Klimagemeinschaft), Regine Kircher-Zumbrink (Netzwerk am Turm) und Siggi Pick (Schildhood). Lena Reuther

Der Partner der Kreuznacher Stadtwerke in Sachen E-Carsharing hat den Vertrag zum 31. Juli gekündigt. Aus wirtschaftlichen Gründen soll das Angebot nicht fortgeführt werden. Die Klimagemeinschaft, Netzwerk am Turm und Schildhood halten dagegen.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es in Bad Kreuznach ein E-Carsharing-Angebot der Kreuznacher Stadtwerke, also die Möglichkeit gemeinschaftlich ein E-Auto zu nutzen. Damit soll ab August Schluss sein. In einer Pressemitteilung teilten die Stadtwerke mit, „dass es für den Partner Hop-On Sharing nicht mehr möglich ist, den wirtschaftlichen Weiterbetrieb des Carsharing-Angebots aufrechtzuerhalten“.







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