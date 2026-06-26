Anbieter kündigt Vertrag
Hat das E-Carsharing in Bad Kreuznach eine Zukunft?
Fordern die Weiterführung des E-Carsharings: (von links) Hubertus Schanze, Klaus Philipp (Klimagemeinschaft), Regine Kircher-Zum
Fordern die Weiterführung des E-Carsharings: (von links) Hubertus Schanze, Klaus Philipp (Klimagemeinschaft), Regine Kircher-Zumbrink (Netzwerk am Turm) und Siggi Pick (Schildhood).
Lena Reuther

Der Partner der Kreuznacher Stadtwerke in Sachen E-Carsharing hat den Vertrag zum 31. Juli gekündigt. Aus wirtschaftlichen Gründen soll das Angebot nicht fortgeführt werden. Die Klimagemeinschaft, Netzwerk am Turm und Schildhood halten dagegen.

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Seit mehr als zehn Jahren gibt es in Bad Kreuznach ein E-Carsharing-Angebot der Kreuznacher Stadtwerke, also die Möglichkeit gemeinschaftlich ein E-Auto zu nutzen. Damit soll ab August Schluss sein. In einer Pressemitteilung teilten die Stadtwerke mit, „dass es für den Partner Hop-On Sharing nicht mehr möglich ist, den wirtschaftlichen Weiterbetrieb des Carsharing-Angebots aufrechtzuerhalten“.

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