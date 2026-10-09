Die Situation mit respektlosen Badegästen in Bad Sobernheim und Meisenheim hat sich deutlich entspannt. 2024 war in Sobernheim noch ein Sicherheitsdienst notwendig. Die harte Linie mit Verweisen und Saisonverboten hat sich offenkundig ausgezahlt.
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Vor zwei Jahren gab es so viele Badegäste mit problematischem Verhalten im Bad Sobernheimer Freibad, dass die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan einen Sicherheitsdienst anheuern mussten, um sich gegen Müll, Vandalismus und renitente Besucher durchzusetzen.