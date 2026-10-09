Saisonbilanz in VG Nahe-Glan
Harte Linie gegen Störer hat sich bei Bädern ausgezahlt
Entspannten Badespaß erlebten die Besucher des Bad Sobernheimer Rosenbergbads im Hitzesommer 2026. Trotz Rekordzahl an Badegäste
Entspannten Badespaß erlebten die Besucher des Bad Sobernheimer Rosenbergbads im Hitzesommer 2026. Trotz Rekordzahl an Badegästen gab es kaum Probleme mit renitenten Besuchern und Vandalismus.
Silke Jungbluth-Sepp

Die Situation mit respektlosen Badegästen in Bad Sobernheim und Meisenheim hat sich deutlich entspannt. 2024 war in Sobernheim noch ein Sicherheitsdienst notwendig. Die harte Linie mit Verweisen und Saisonverboten hat sich offenkundig ausgezahlt.

Lesezeit 2 Minuten
Vor zwei Jahren gab es so viele Badegäste mit problematischem Verhalten im Bad Sobernheimer Freibad, dass die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan einen Sicherheitsdienst anheuern mussten, um sich gegen Müll, Vandalismus und renitente Besucher durchzusetzen.
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