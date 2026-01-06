Finia (14) braucht Stammzellen Hargesheimer Schülerin hofft auf passenden Spender Markus Kilian 06.01.2026, 20:00 Uhr

i Die 14-jährige Finia, hier mit Mischlingshündin Nala, hat das Non-Hodgkin-Lymphom und ist auf eine Stammzellenspende angewiesen. Andrea Fratzke

Was ist 2025 im Kreisgebiet passiert? Heute blicken wir auf die Monate Oktober bis Dezember. Im Herbst macht die 14-jährige Finia öffentlich, dass sie am Non-Hodgkin-Lymphoms erkrankt ist. Ihre Schule organisiert eine große Typisierungsaktion.

Die 14-jährige Finia aus Hargesheim leidet an einer seltenen und aggressiven Form des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL), an dem „normalerweise“ nur Männer und Erwachsene erkranken, wie die Familie im Herbst öffentlich macht. Die Jugendliche durchlief seit Mai, als sie an einer vermeintlichen Virusinfektion mit Fieber, Erschöpfung und allgemeiner Schwäche litt, das nicht weichen wollte, eine wahre Odyssee an Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten.







