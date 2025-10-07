Typisierungsaktion an Schule Hargesheimer Schülerin braucht Stammzellspende Claudia Römer 07.10.2025, 10:03 Uhr

i Mischlingshündin Nala ist der treue Begleiter an Finias Seite. Andrea Fratzke

Die 14-jährige Finia hat die Diagnose Non-Hodgkin-Lymphom erhalten und ist nun auf eine Stammzellspende angewiesen. Aus diesem Grund findet am 10. Oktober eine Typisierungsaktion an ihrer Schule in Hargesheim statt.

Die 14-jährige Finia aus Hargesheim ist ein Teenager wie jeder andere – und doch auch wieder nicht. Die Jugendliche durchlief seit Mai, als sie an einer vermeintlichen Virusinfektion mit Fieber, Erschöpfung und allgemeiner Schwäche litt, das nicht weichen wollte, eine wahre Odyssee an Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten.







Artikel teilen

Artikel teilen