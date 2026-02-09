„Liebe Leute bitte, reißt sie mit mir ab - die Hütte!“, gab die Sitzungspräsidentin ihren Narren mit auf den Weg. Die ließen sich das nicht zweimal sagen.
„Springt, schunkelt, tanzt, klatscht und lacht. Jetzt ist auch egal, ob der Boden hier kracht, gebaut wird doch eh. Also liebe Leute bitte, reißt sie mit mir ab – die Hütte!“ Dem Appell von Sitzungspräsidentin Simone Maska zum Auftakt der Dippeschisser-Prunksitzung kam das närrische Volk mit aufopferungsvollem närrischem Kampfgeist nach.