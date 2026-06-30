1992 beginnt die Geschichte Hargesheimer Familie rettete Mädchen aus Belarus Christine Jäckel 30.06.2026, 14:00 Uhr

i Sabine und Rainer Schwarz engagierten sich nachhaltig für ihr herzkrankes Gastkind Olga. Inzwischen hat Olga selbst eine Tochter, die sie Sabine genannt hat. Christine Jäckel

Olga hat einen Herzfehler, der sie das Leben kosten könnte. Das wird ihrer Gastfamilie 1992 schnell klar. Es beginnt eine Odyssee, die dem Mädchen jedoch das Leben rettet. Noch heute besteht der Kontakt.

„Lass uns doch für vier Wochen ein Gastkind aufnehmen.“ Dieser Satz von Sabine Schwarz, die damals selbst zwei kleine Kinder hatte und deshalb vorübergehend zu Hause war, führte 1992 zu einer Begegnung, die einem Mädchen aus Belarus das Leben rettete und das Leben des Ehepaares Rainer und Sabine Schwarz über viele Jahre immer wieder auf den Kopf stellte.







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