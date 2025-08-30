Verantwortung übernehmen und anpacken, wo Hilfe gebraucht wird, das ist die Maxime von Hans-Walter Nies (66), der sich nach dem tragischen Tod von Ortsbürgermeister Marc Lechniak im April am Sonntag, 7. September, zur Wahl für das Amt des Ortsbürgermeisters in Sankt Katharinen stellt. Nies, der ohne Gegenkandidat ins Rennen geht, erblickte in Bad Kreuznach das Licht der Welt. Hier besuchte er erfolgreich Grund-, Haupt- und Handelsschule, erlernte im Autohaus Schad den Beruf des Bürokaufmanns, leistete den Grundwehrdienst in Bad Sobernheim ab und verbrachte sein späteres Berufsleben bis zum Eintritt in den Ruhestand 2022 als Verkäufer und Verkaufsleiter im Bad Kreuznacher Autohaus und Autohaus Honrath. Das nach eigenem Bekunden „echte Gässje“ spielte in jungen Jahren Handball bei der Bad Kreuznacher Eintracht und Fußball bei Schwarz-Weiß Bad Kreuznach. Hier war er auch Jugendtrainer und gehörte dem Vorstand an. Hans-Walter Nies gehört zu den Gründungsmitgliedern des Bad Kreuznacher Autosalons und ist bei den Fastnachtern der Winzenheimer Jerrys aktiv.

Der Liebe wegen lebt der Ortsbürgermeister-Kandidat seit 1985 in Sankt Katharinen (verheiratet seit 1982, eine Tochter, ein Sohn). Lange gehörte er dem Verwaltungsrat der katholischen Pfarrgemeinde Braunweiler/Sankt Katharinen an. Seit 1994 sitzt Nies im Gemeinderat. Er wurde 2004 zum Zweiten und 2009 zum Ersten Beigeordneten gewählt. Sich ehrenamtlich im gesellschaftlichen sowie im aktiven Dorfleben einzubringen und sich zu engagieren, das ist für Hans-Walter Nies geradezu eine Selbstverständlichkeit. Feste und Veranstaltungen nicht nur mit zu organisieren und mit anzupacken, ist nun mal sein Ding. Dabei ragen in Sankt Katharinen die 800-Jahr-Feier der Gemeinde 2018 und das Weinwandern am 1. Mai ganz besonders heraus. Zu seinen Hobbys gehört neben der Sammlung alter Gebrauchsgegenstände sein Deutz-Oldtimer-Traktor ebenso wie der Gastwirt anlässlich der Sankt Kathariner Kerb.