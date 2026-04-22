Verein wird 20 Jahre alt Hans-Jürgen Müller aus Bockenau hilft Kindern aus Tibet Cordula Kabasch 22.04.2026, 09:00 Uhr

i Hans-Jürgen Müller im Flüchtlingscamp in Pokhara: Der 16-jährige Tenzin Ngodup leidet an Muskelschwund. Der Verein "Freunde Tibets" kümmert sich um Kinder in Not. Andreas Roth

Kindern und Jugendlichen eine Schulbildung ermöglichen: Dafür setzt sich der Verein „Freunde Tibets“ seit 20 Jahren ein. Vorsitzender Hans-Jürgen Müller, der seit einigen Jahren in Bockenau lebt, kennt Asien sehr gut – und erzählt von seinem Einsatz.

Alles fing mit einer Trekkingtour auf einem Dreigangfahrrad an. 6600 Kilometer nach Nepal. Der Mainzer Manfred Michenfelder strampelte Richtung Südasien. Das war 1964. Dort lernte er die Not tibetischer Flüchtlingsfamilien kennen. Als er zurückkehrte, erzählte er seinen Freunden von seinen Erlebnissen.







Artikel teilen

Artikel teilen