Kindern und Jugendlichen eine Schulbildung ermöglichen: Dafür setzt sich der Verein „Freunde Tibets“ seit 20 Jahren ein. Vorsitzender Hans-Jürgen Müller, der seit einigen Jahren in Bockenau lebt, kennt Asien sehr gut – und erzählt von seinem Einsatz.
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Alles fing mit einer Trekkingtour auf einem Dreigangfahrrad an. 6600 Kilometer nach Nepal. Der Mainzer Manfred Michenfelder strampelte Richtung Südasien. Das war 1964. Dort lernte er die Not tibetischer Flüchtlingsfamilien kennen. Als er zurückkehrte, erzählte er seinen Freunden von seinen Erlebnissen.