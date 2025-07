Seinen Teilrückzug aus dem Vorstand des Komba-Kreisverbandes Bad Kreuznach hat Hans-Josef Kaluza angekündigt, der den Kreisverband der Fachgewerkschaft im öffentlichen Dienst nun schon seit 32 Jahren anführt. Im Rahmen seines Jahresberichtes zur Mitgliederversammlung im Restaurant in der Rheinhessenhalle sagte er, er wolle den Vorsitz in andere Hände legen. Kaluza möchte seine Entscheidung aber nicht als Amtsmüdigkeit verstanden wissen. Vielmehr fehle ihm als Pensionär zunehmend die Bindung zu den aktiven Beschäftigten und damit auch so manche Informationen. Landesgeschäftsführer Thomas Beßler hatte den Kreisverband Bad Kreuznach zuvor als einen der bestgeführtesten gelobt.

Bei den Vorstandswahlen tauschten Kaluza und seine bisherige Erste Stellvertreterin, Jolanta Werle (VG Kirner Land), lediglich die Positionen. Im Amt des Zweiten Stellvertreters wurde Michael Mehlig bestätigt. Und auch Wolfgang Lunkenheimer, über dessen vertrauensvolle Zusammenarbeit Hans-Josef Kaluza schwärmte, bleibt Schatzmeister, ein Job, den er nunmehr seit sage und schreibe 52 Jahren vorbildlich begleitet.

i Hans-Josef Kaluza (links) ehrte die langjährigen Komba-Mitglieder Reinhard Koch (von links), Marco Schäfer, Susanne Neis und Mareike Claßmann mit Ehrennadeln und Urkunden. Auf dem Foto dabei Schatzmeister Wolfgang Lunkenheimer und Landesgeschäftsführer Thomas Beßler (rechts). Reinhard Koch

Lunkenheimers Kassenbericht war speziell, mutete an wie eine Nachrichtensendung im Fernsehen. Unterm Strich stellte er eine erfreuliche Bilanz vor. Sein Fazit: Der Kreisverband sei gut aufgestellt, und der Landesverband habe sich erneut auf den Kreisverband verlassen können. Udo Spyra, der mit Dieter Kaul die Buchführung prüfte, lobte Lunkenheimers Arbeit uneingeschränkt.

Bei den weiteren Vorstandsposten wurde der stellvertretende Schatzmeister Frank Schlarb in seinem Amt bestätigt. Yvonne Schmitt bleibt Schriftführerin, ihre Vertreterin bleibt Martina Neu. Nach der Anpassung der Satzung an die Mustersatzung des Landesverbandes, nach der wie bisher mindestens zwei, höchstens aber nun fünf Beisitzer zu wählen sind, wurden Jörn Uwe Butzbach, Hans-Jürgen Cron, Andreas Kaiser, Kurt Reiner Thomas und Sandra Thomas zu Beisitzern gewählt.

Auszeichnung für treue Mitglieder

Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. 40 Jahre dabei ist Reinhard Koch (Ippenschied), 30 Jahre Susanne Neis (Nußbaum) und Marco Schäfer (Niedermoschel), sowie 20 Jahre Mareike Claßmann (Volxheim). Weil sie verhindert waren, erhalten folgende Mitglieder ihre Ehrung später: Erich Fries (Bärweiler) und Franz Josef Lenges (Eckelsheim), die der Komba seit 50 Jahren die Treue halten, Maria Kretzschmar (Bad Kreuznach) für 40 sowie Angelika Bamberger (Niederhausen), Ina Dragun (Merzweiler), Ralf Hippert (Seibersbach), Gudrun Martin (Bad Kreuznach) und Marion Mehlig (Roth) für 20 Jahre Treue zur Komba-Gewerkschaft.

Der Mitgliederstand sei deutlich angestiegen, informierten Kaluza und Lunkenheimer. Aber die Altersstruktur mache Sorgen. Sie appellierten, durch aktive Werbung weitere Mitglieder zu gewinnen. In seinem Referat ging Thomas Beßler auf die Tarifabschlüsse und die Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes ein.