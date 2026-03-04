Bad Kreuznacher Heilkraft
Hans Jöckel war der Pionier der Radon-Therapie
Dr. Hans Jöckel ist im Alter von 95 Jahren verstorben, er war ein Garant für die Radontherapie in Bad Kreuznach.
Als Arzt rettete Hans Jöckel den Radonstollen von Bad Kreuznach und machte die Therapie zu seiner Lebensaufgabe. Seine Überzeugung hielt eine fast vergessene Heiltradition lebendig und prägte viele Patienten.

Ohne den Sanitätsrat Hans Jöckel, der in der vergangenen Woche im Alter von 95 Jahren verstarb, gäbe es in Bad Kreuznach wohl schon längst keinen Radonstollen mehr, davon ist der Geschäftsführer der GuT, Michael Vesper, überzeugt. Wer an den Radonstollen denkt, kommt an Kreuznachs Ehrenbürger und geschätztem Mediziner nicht vorbei.

