Markt auf Burg Lichtenberg Handwerkskunst, Gaukler und Tänzer im Advent Andrea Brand 01.12.2025, 21:00 Uhr

i Das mittelalterliche Ambiente macht den Reiz des Weihnachtsmarktes auf Burg Lichtenberg aus. Andrea Brand

Zum 21. Mal kamen am Wochenende Besucher zum mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf Burg Lichtenberg. Auf der Burganlage zeigten Gaukler, Tanzgruppen und Musiker ihr Können, verschiedene Händler boten ihre Waren passend zur Adventszeit feil.

Wenn sich das Burggelände, am ersten Adventswochenende in ein buntes Treiben verwandelt, dann wissen die Menschen aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und weit darüber hinaus, Bescheid: Es ist wieder Zeit für den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf Burg Lichtenberg.







Artikel teilen

Artikel teilen