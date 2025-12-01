Handwerkskunst, Gaukler und Tänzer im Advent

Zum 21. Mal kamen am Wochenende Besucher zum mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf Burg Lichtenberg. Auf der Burganlage zeigten Gaukler, Tanzgruppen und Musiker ihr Können, verschiedene Händler boten ihre Waren passend zur Adventszeit feil.
Lesezeit 1 Minute
Wenn sich das Burggelände, am ersten Adventswochenende in ein buntes Treiben verwandelt, dann wissen die Menschen aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und weit darüber hinaus, Bescheid: Es ist wieder Zeit für den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf Burg Lichtenberg.