Wie der Vater, so der Sohn: Bei Metallbau Lorenz arbeiten zwei Generationen auf der Leitungsebene zusammen. Verknüpft sind auch die Standbeine des Unternehmens, die Erfolg und Fortbestehen garantieren.
Von außen betrachtet, von der Nikolaus-Otto-Straße im Bad Kreuznacher Industriegebiet aus, wirkt das Unternehmen unauffällig, fast unscheinbar. Was hinter der Metallbau Lorenz GmbH tatsächlich steckt, offenbart sich erst beim Rundgang durch die Hallen im hinteren Teil des Grundstücks.