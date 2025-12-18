Halmen-Express räumt Preise ab

Die Kirner Realschule Plus will mit dem „Hausnlatt“ der Schule, nämlich dem „Halmen-Express“ wieder Preise absahnen. Aber das kostet Zeit und erfordert Fleiß. Sponsoren werden ebenso gesucht wie Nachwuchsschreiber.
Lesezeit 2 Minuten
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Für Kicker ist es das Größte im DFB-Pokal, aber es ist auch für Schülerzeitungsredaktionen der Gipfel. Mit dem halbjährlich erscheinenden „Halmen-Express“ hatte es das von Lehrerin Sara Lang betreute Redaktionsteam nach dem Sieg auf Landesebene zum Bundeswettbewerb nach Berlin geschafft und von dort Platz drei und einen Sonderpreis mitgebracht.