Kirner Schülerzeitung Halmen-Express räumt Preise ab 18.12.2025

i Die Redaktion des "Halmer Express" ist stolz auf den Erfolg im Landeswettbewerb und das Ticket nach Berlin. Von links: Ella Lüttger, Paula Demand, Lea-Sophie Stautmeister, Noel Nees, Kira Vettin und Lisa Füger. Zum Kirner Realschulteam gehören noch Mike Strauß und Betreuungslehrerin Sara Lang. Seibert Armin

Die Kirner Realschule Plus will mit dem „Hausnlatt“ der Schule, nämlich dem „Halmen-Express“ wieder Preise absahnen. Aber das kostet Zeit und erfordert Fleiß. Sponsoren werden ebenso gesucht wie Nachwuchsschreiber.

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Für Kicker ist es das Größte im DFB-Pokal, aber es ist auch für Schülerzeitungsredaktionen der Gipfel. Mit dem halbjährlich erscheinenden „Halmen-Express“ hatte es das von Lehrerin Sara Lang betreute Redaktionsteam nach dem Sieg auf Landesebene zum Bundeswettbewerb nach Berlin geschafft und von dort Platz drei und einen Sonderpreis mitgebracht.







