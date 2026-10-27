Tipps für den Nahe-Herbst
Halloweengasse in Staudernheim lädt zum Gruseln ein
Gaby Schultz (rechts) und Patricia Jung bildeten am Anfang den Kern des amüsanten Spektakels das nun die ganze Gasse erfasst.
Gaby Schultz (rechts) und Patricia Jung bildeten am Anfang den Kern des amüsanten Spektakels das nun die ganze Gasse erfasst.
Wilhelm Meyer

Ein Lichtermeer aus Kürbissen, Spinnweben und Nebel – am 31. Oktober ab 18 Uhr wird die Seegasse wieder zur Horrorgasse. Den Brauch gibt es dort schon seit Jahren, und im Mittelpunkt stehen die Kinder.

Lesezeit 2 Minuten
Halloween naht. „Tricks-or-treats“, bei uns „Süßes oder Saures“ – von manchen Mitbürgern schlicht als Nötigung empfunden, die Kinder freuen sich drauf. Doch nicht allein die Kinder. Halloween-Hotspots haben sich auch an der Nahe entwickelt. Vereine feiern Gruselabende und ganze Häuser werden halloweenig gekleidet.
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