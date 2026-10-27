Ein Lichtermeer aus Kürbissen, Spinnweben und Nebel – am 31. Oktober ab 18 Uhr wird die Seegasse wieder zur Horrorgasse. Den Brauch gibt es dort schon seit Jahren, und im Mittelpunkt stehen die Kinder.
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Halloween naht. „Tricks-or-treats“, bei uns „Süßes oder Saures“ – von manchen Mitbürgern schlicht als Nötigung empfunden, die Kinder freuen sich drauf. Doch nicht allein die Kinder. Halloween-Hotspots haben sich auch an der Nahe entwickelt. Vereine feiern Gruselabende und ganze Häuser werden halloweenig gekleidet.