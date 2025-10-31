Reformationstag in Kreuznach Halloween ist kein Grund für einen Kulturkampf Josef Nürnberg 31.10.2025, 05:00 Uhr

i Die Feiern am Abend vor Allerheiligen kannte auch der Mönch und Reformator Martin Luther. Ob ihm allerdings so manche Auswüchse an Halloween gefallen hätten, ist kaum anzunehmen. Josef Nürnberg

Die Kommerzialisierung des Halloweenfestes ist aller Orten. Dabei ist der 31. Oktober für Protestanten mit dem Reformationstag, der an Luthers Thesen erinnert, ein entscheidender Feiertag. Evangelische Pfarrer sprechen über die Bedeutung des Tages.

Am Vorabend von Allerheiligen, am 31. Oktober 1517 soll der Mönch und spätere Reformator Martin Luther seine 95 Thesen zum Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben. Luther wollte zu einer Disputation über seine Thesen einladen.







