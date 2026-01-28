Mit 19 von 34 Stimmen setzte sich der Hargesheimer Ortschef am Mittwochabend klar gegen seine beiden Mitbewerber Philipp Sauer und Simone Bopp-Schmid durch – und das direkt im ersten Wahlgang.
Lesezeit 1 Minute
Haiko Grün (CDU) wird der neue, hauptamtliche Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim. Der Hargesheimer Ortsbürgermeister hat am Mittwochabend die Wahl im VG-Rat im ersten Durchgang gewonnen. Er holte darin 19 der 34 gültigen Stimmen und erzielte damit die nötige absolute Mehrheit.