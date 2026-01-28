Mehrheit im ersten Wahlgang
Haiko Grün wird neuer Beigeordneter der VG Rüdesheim
Haiko Grün (Mitte) ist am Mittwochabend zum neuen Ersten Beigeordneten der VG Rüdesheim gewählt worden. Er folgt auf Heinz-Martin Schwerbel (links) in der VG, die Bürgermeister Markus Lüttger leitet.
Markus Kilian

Mit 19 von 34 Stimmen setzte sich der Hargesheimer Ortschef am Mittwochabend klar gegen seine beiden Mitbewerber Philipp Sauer und Simone Bopp-Schmid durch – und das direkt im ersten Wahlgang.

Haiko Grün (CDU) wird der neue, hauptamtliche Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim. Der Hargesheimer Ortsbürgermeister hat am Mittwochabend die Wahl im VG-Rat im ersten Durchgang gewonnen. Er holte darin 19 der 34 gültigen Stimmen und erzielte damit die nötige absolute Mehrheit.

