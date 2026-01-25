Beigeordnetenwahl VG Rüdesheim Haiko Grün will Verwaltung digitaler machen – und mehr Markus Kilian 25.01.2026, 11:00 Uhr

i Haiko Grün (CDU) möchte der neue Erste Beigeordneter der VG Rüdesheim werden. Dafür stellt sich der 48-jährige Wirtschaftsinformatiker am 28. Januar dem VG-Rat zur Wahl. Markus Kilian

Der Wirtschaftsinformatiker und Christdemokrat geht am Mittwoch, 28. Januar, für die CDU ins Rennen. Zurzeit ist er Ortsbürgermeister von Hargesheim. Welche Schwerpunkte er setzen will und was sein Wahlsieg für „seine“ Gemeinde bedeuten würde.

„Kommunale Verwaltungen brauchen vollständige digitale Prozesse.“ Davon ist Haiko Grün überzeugt. „Mitarbeiter müssen eingebunden werden, damit neue Systeme akzeptiert und effizient genutzt werden.“ Er wolle diesen Wandel aktiv begleiten, sagt der Ortsbürgermeister von Hargesheim – am liebsten als neuer Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim, den der VG-Rat am Mittwoch, 28.







