Martin Schwerbel verabschiedet
Haiko Grün ist Erster Beigeordneter der VG Rüdesheim
Haiko Grün (Mitte) unterstützt ab 1. Juni als neuer Erster Beigeordneter Bürgermeister Markus Lüttger (rechts). In der Sitzung d
Haiko Grün (Mitte) unterstützt ab 1. Juni als neuer Erster Beigeordneter Bürgermeister Markus Lüttger (rechts). In der Sitzung des VG-Rates wurde sein Vorgänger Heinz-Martin Schwerbel in den Ruhestand verabschiedet.
Christine Jäckel

Bei einer Sitzung des Verbandsgemeinderates in der Gräfenbachtalhalle wurde Haiko Grün (CDU) vereidigt.

Lesezeit 2 Minuten
Der Wechsel im Amt des Ersten Beigeordneten ist vollzogen, bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates in der Gräfenbachtalhalle wurde Haiko Grün (CDU) vereidigt. Gleichzeitig wurde Heinz-Martin Schwerbel in seiner Heimatgemeinde aus dem Amt verabschiedet.

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