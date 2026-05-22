Martin Schwerbel verabschiedet: Haiko Grün ist Erster Beigeordneter der VG Rüdesheim
Martin Schwerbel verabschiedet
Haiko Grün ist Erster Beigeordneter der VG Rüdesheim
Bei einer Sitzung des Verbandsgemeinderates in der Gräfenbachtalhalle wurde Haiko Grün (CDU) vereidigt.
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Der Wechsel im Amt des Ersten Beigeordneten ist vollzogen, bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates in der Gräfenbachtalhalle wurde Haiko Grün (CDU) vereidigt. Gleichzeitig wurde Heinz-Martin Schwerbel in seiner Heimatgemeinde aus dem Amt verabschiedet.