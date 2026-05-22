Martin Schwerbel verabschiedet Haiko Grün ist Erster Beigeordneter der VG Rüdesheim 22.05.2026, 18:58 Uhr

i Haiko Grün (Mitte) unterstützt ab 1. Juni als neuer Erster Beigeordneter Bürgermeister Markus Lüttger (rechts). In der Sitzung des VG-Rates wurde sein Vorgänger Heinz-Martin Schwerbel in den Ruhestand verabschiedet. Christine Jäckel

Bei einer Sitzung des Verbandsgemeinderates in der Gräfenbachtalhalle wurde Haiko Grün (CDU) vereidigt.

Der Wechsel im Amt des Ersten Beigeordneten ist vollzogen, bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates in der Gräfenbachtalhalle wurde Haiko Grün (CDU) vereidigt. Gleichzeitig wurde Heinz-Martin Schwerbel in seiner Heimatgemeinde aus dem Amt verabschiedet.







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